Conti in rosso al Comune, niente fuochi per San Matteo (Di giovedì 1 settembre 2022) di Monica De Santis 20 giorni alla festa di San Matteo, 20 giorni al ritorno della Processione del Patrono e degli altri Santi, dopo i due anni di stop causa pandemia. 20 giorni per far rivivere una festa cara ed importante per tutta la città. E mentre il programma religioso è stato quasi del tutto completato ed annunciato in parte dal Vescovo della Diocesi di?Salerno -?Campagna e Acerno, durante l’alzata del panno, e mentre si sa che da quest’anno la processione subirà una modifica, diventando un po’ più lunga per arrivare fino a piazza Della Libertà, dove si terrà il saluto al mare, che prima si teneva a piazza Cavour, mentre ora, causa lavori in corso (motivazione ufficiale) non è possibile, ebbene mentre si sanno già tutte queste cose, compreso il ritorno delle Sante Messe a partire dalle ore 6 del mattino ed il saluto di San Matteo alla caserma ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 settembre 2022) di Monica De Santis 20 giorni alla festa di San, 20 giorni al ritorno della Processione del Patrono e degli altri Santi, dopo i due anni di stop causa pandemia. 20 giorni per far rivivere una festa cara ed importante per tutta la città. E mentre il programma religioso è stato quasi del tutto completato ed annunciato in parte dal Vescovo della Diocesi di?Salerno -?Campagna e Acerno, durante l’alzata del panno, e mentre si sa che da quest’anno la processione subirà una modifica, diventando un po’ più lunga per arrivare fino a piazza Della Libertà, dove si terrà il saluto al mare, che prima si teneva a piazza Cavour, mentre ora, causa lavori in corso (motivazione ufficiale) non è possibile, ebbene mentre si sanno già tutte queste cose, compreso il ritorno delle Sante Messe a partire dalle ore 6 del mattino ed il saluto di Sanalla caserma ...

Pdraus1 : RT @Michele_Arnese: Francesco Caio continua a collezionare buonuscite milionarie. Ieri, dopo appena un anno come ad, ha detto addio a Saipe… - guggamba : RT @Michele_Arnese: Francesco Caio continua a collezionare buonuscite milionarie. Ieri, dopo appena un anno come ad, ha detto addio a Saipe… - Nicola23453287 : RT @Michele_Arnese: Francesco Caio continua a collezionare buonuscite milionarie. Ieri, dopo appena un anno come ad, ha detto addio a Saipe… - VeraEsincera : RT @granmartello: Ci sono giornali con passivi pesanti e vendita delle copie in caduta, che restano a galla non per informare, ma per far p… - AntonioMarconi4 : RT @granmartello: Ci sono giornali con passivi pesanti e vendita delle copie in caduta, che restano a galla non per informare, ma per far p… -