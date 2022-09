Come si formano i prezzi dell’energia elettrica e cos’è il “decoupling” di cui discutono i governi europei (Di giovedì 1 settembre 2022) Disaccoppiamento (decoupling) è la parola magica che in queste ore risuona nelle stanze di governi e cancellerie europee. Un’opzione che potrebbe consentire all’Ue di parare meglio i colpi che arrivano da Mosca sotto forma di rincari dell’energia. Tra forti oscillazioni giornaliere il costo dell’elettricità continua a salire. In molti paesi, Italia inclusa, nei giorni scorsi ha superato i 700 euro al megawattora. Un anno fa di questi tempi il prezzo medio europeo era di 50 euro. In Europa vige un sistema per cui il costo dell’elettricità venduta dai produttori sul mercato è agganciato a quello del gas, la fonte di generazione più costosa. Un sistema basato sul prezzo marginale, ossia quello che serve pagare per mettere in funzione impianti in grado di colmare eventuali gap rispetto alla domanda. Ma nell’ultimo anno il prezzo del gas è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Disaccoppiamento () è la parola magica che in queste ore risuona nelle stanze die cancellerie europee. Un’opzione che potrebbe consentire all’Ue di parare meglio i colpi che arrivano da Mosca sotto forma di rincari. Tra forti oscillazioni giornaliere il costo dell’elettricità continua a salire. In molti paesi, Italia inclusa, nei giorni scorsi ha superato i 700 euro al megawattora. Un anno fa di questi tempi il prezzo medio europeo era di 50 euro. In Europa vige un sistema per cui il costo dell’elettricità venduta dai produttori sul mercato è agganciato a quello del gas, la fonte di generazione più costosa. Un sistema basato sul prezzo marginale, ossia quello che serve pagare per mettere in funzione impianti in grado di colmare eventuali gap rispetto alla domanda. Ma nell’ultimo anno il prezzo del gas è ...

