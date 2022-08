CM.com – Atalanta-Torino, sfida ad alta quota. Arnautovic insegue Di Vaio: terzo gol alla Salernitana a 2,50 | Le nostre scommesse (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 00:43:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Saranno Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana a chiudere la quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. Al Gewiss Stadium nerazzurri e granata si contendono punti pesantissimi che potrebbero significare testa della classifica. Gli esperti Sisal vedono l’Atalanta favorita a 1,72 contro il 5,00 del Torino mentre il pareggio è offerto a 3,75. Negli ultimi 6 incroci in campionato le due formazioni hanno segnato, complessivamente, 35 reti: normale che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,87, appaia molto probabile. Il rigore si gioca a 2,75 e visto che ne sono stati fischiati 5 nelle tre sfide più recenti non è da escludere. Luis Muriel, sette gol al Torino, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 00:43:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Sarannoe Bologna-a chiudere la quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. Al Gewiss Stadium nerazzurri e granata si contendono punti pesantissimi che potrebbero significare testa della classifica. Gli esperti Sisal vedono l’favorita a 1,72 contro il 5,00 delmentre il pareggio è offerto a 3,75. Negli ultimi 6 incroci in campionato le due formazioni hanno segnato, complessivamente, 35 reti: normale che la Combo Goal + Over 2,5, ina 1,87, appaia molto probabile. Il rigore si gioca a 2,75 e visto che ne sono stati fischiati 5 nelle tre sfide più recenti non è da escludere. Luis Muriel, sette gol al, ...

