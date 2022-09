Chelsea, Aubameyang ad un passo: Marcos Alonso al Barcellona (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Chelsea è vicino ad un accordo con il Barcellona per l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex attaccante dell’Arsenal tornerà a Londra a fronte di un trasferimento a titolo definitivo: 6.5 milioni di sterline più Marcos Alonso. Si avvicina il ritorno in Premier League per Aubameyang che con la maglia dei gunners ha segnato 68 gol in 128 presenze. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilè vicino ad un accordo con ilper l’attaccante Pierre-Emerick. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex attaccante dell’Arsenal tornerà a Londra a fronte di un trasferimento a titolo definitivo: 6.5 milioni di sterline più. Si avvicina il ritorno in Premier League perche con la maglia dei gunners ha segnato 68 gol in 128 presenze. SportFace.

