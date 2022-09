Charlene di Monaco esce allo scoperto, il dramma privato: “Un vero incubo” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 2021 per Charlene di Monaco è stato un anno davvero molto difficile da vivere, dato che la Principessa è stata costretta a vivere per mesi lontano da casa ma oggi ecco che arriva tutta la verità su ciò che è successo alla moglie del Principe Alberto. Mesi difficili che hanno fatto davvero temere il peggio per Charlene e anche per il Principe Alberto, la Principessa è partita per il Sud Africa in visita alla propria famiglia di origine e per adempiere ad alcuni appuntamenti istituzionali, senza fare più ritorno a Monaco per quasi un anno. Quattro interventi e un’infezione che sembrava celare una malattia che il Principato di Monaco vorrebbe nascondere. Un momento davvero difficile per Charlene del quale torna a ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 2021 perdiè stato un anno davmolto difficile da vivere, dato che la Principessa è stata costretta a vivere per mesi lontano da casa ma oggi ecco che arriva tutta la verità su ciò che è successo alla moglie del Principe Alberto. Mesi difficili che hanno fatto davtemere il peggio pere anche per il Principe Alberto, la Principessa è partita per il Sud Africa in visita alla propria famiglia di origine e per adempiere ad alcuni appuntamenti istituzionali, senza fare più ritorno aper quasi un anno. Quattro interventi e un’infezione che sembrava celare una malattia che il Principato divorrebbe nascondere. Un momento davdifficile perdel quale torna a ...

