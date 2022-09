CALCIOMERCATO SALERNITANA PIATEK CHE COLPO! (Di giovedì 1 settembre 2022) È arrivato con oltre un mese di ritardo, sul gong del mercato, ma alla fine è arrivato. Krzysztof PIATEK è un nuovo giocatore della SALERNITANA. Il presidente Iervolino lo “annunciò” di fatto a fine luglio, uscendo alla scoperto e dichiarando che lo avrebbe voluto nella sua squadra: ebbene, ha realizzato il desiderio e al termine di una lunga trattativa è riuscito a portare il polacco in granata. CALCIOMERCATO SALERNITANA CHI PAGA PIATEK PIATEK arriva dall’Hertha Berlino e sarà ancora parzialmente a libro paga del club tedesco. L’accordo trovato con la SALERNITANA, infatti, non prevede soltanto il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato tra 7 e 8 milioni, ma anche il pagamento del 60% dell’ingaggio da parte dell’Hertha, cioè circa 2 dei 3,5 ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) È arrivato con oltre un mese di ritardo, sul gong del mercato, ma alla fine è arrivato. Krzysztofè un nuovo giocatore della. Il presidente Iervolino lo “annunciò” di fatto a fine luglio, uscendo alla scoperto e dichiarando che lo avrebbe voluto nella sua squadra: ebbene, ha realizzato il desiderio e al termine di una lunga trattativa è riuscito a portare il polacco in granata.CHI PAGAarriva dall’Hertha Berlino e sarà ancora parzialmente a libro paga del club tedesco. L’accordo trovato con la, infatti, non prevede soltanto il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato tra 7 e 8 milioni, ma anche il pagamento del 60% dell’ingaggio da parte dell’Hertha, cioè circa 2 dei 3,5 ...

