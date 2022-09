Basket, Gianmarco Pozzecco: “Ho costruito un gruppo con gerarchie chiare, credo in questa squadra!” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ormai ci siamo. Quest’oggi prenderà il via l’edizione 2022 degli Europei di Basket. Assisteremo a un format itinerante, con le formazioni impegnate in Georgia, Germania, Italia e Repubblica Ceca. Spetterà poi al territorio tedesco ospitare la fase finale. Per essere più precisi, i gironi saranno a Tbilisi, Colonia, Milano e Praga, mentre dagli ottavi alla finale il riferimento sarà Berlino. La formula è la seguente: quattro gironi da sei squadre, approdano alla fase a eliminazione diretta le prime quattro e poi si va avanti. L’Italia di Gianmarco Pozzecco è stata inserita nel gruppo C insieme a Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Grecia ed Estonia. Gli azzurri faranno il loro esordio, domani 2 settembre, contro gli estoni, giocheranno nel giorno successivo contro gli ellenici, il 5 contro gli ucraini, il 6 contro i croati ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Ormai ci siamo. Quest’oggi prenderà il via l’edizione 2022 degli Europei di. Assisteremo a un format itinerante, con le formazioni impegnate in Georgia, Germania, Italia e Repubblica Ceca. Spetterà poi al territorio tedesco ospitare la fase finale. Per essere più precisi, i gironi saranno a Tbilisi, Colonia, Milano e Praga, mentre dagli ottavi alla finale il riferimento sarà Berlino. La formula è la seguente: quattro gironi da sei squadre, approdano alla fase a eliminazione diretta le prime quattro e poi si va avanti. L’Italia diè stata inserita nelC insieme a Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Grecia ed Estonia. Gli azzurri faranno il loro esordio, domani 2 settembre, contro gli estoni, giocheranno nel giorno successivo contro gli ellenici, il 5 contro gli ucraini, il 6 contro i croati ...

