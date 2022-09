Anatomia reale in realtà virtuale con Anatomage VR (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Arriva in Europa Anatomage VR, un tablet portatile che supporta la realtà virtuale (VR, Virtual reality), capace di riprodurre, senza visori, a partire dai dati reali di Anatomia umana, immagini in 3D a colori. Gli studenti possono così interagire con contenuti medicali estremamente accurati, interattivi e dinamici su uno schermo stereoscopico e superare le difficoltà proprie dei metodi di insegnamento tradizionali. Lo comunica, in una nota, Anatomage Inc, leader di mercato nell'ambito della virtualizzazione della tecnologia medicale. L'Anatomage VR, che entra a far parte dell'ecosistema Anatomage, aumenta il coinvolgimento degli studenti e specialisti durante il processo di apprendimento perché le strutture anatomiche complesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Arriva in EuropaVR, un tablet portatile che supporta la(VR, Virtual reality), capace di riprodurre, senza visori, a partire dai dati reali diumana, immagini in 3D a colori. Gli studenti possono così interagire con contenuti medicali estremamente accurati, interattivi e dinamici su uno schermo stereoscopico e superare le difficoltà proprie dei metodi di insegnamento tradizionali. Lo comunica, in una nota,Inc, leader di mercato nell'ambito della virtualizzazione della tecnologia medicale. L'VR, che entra a far parte dell'ecosistema, aumenta il coinvolgimento degli studenti e specialisti durante il processo di apprendimento perché le strutture anatomiche complesse ...

