110 anni di calcio … auguri Monza!

(Di giovedì 1 settembre 2022) “L’AssociazioneMonza (meglio nota come AC Monza) nasce il 1° Settembre 1912, dalla fusione di due società cittadine: la Pro Monza e la Pro Italia. Il nuovo club prende il primo nome di Monza Fbc e la sua prima sede si trova presso il “Caffè Pasticceria Roma” situato nella piazza omonima. La prima vittoria di cui si ha notizia è datata 20 settembre 1912 e si riferisce all’incontro con la Juve Italia. Scenario dell’“impresa” biancoceleste (questi i colori sociali scelti inizialmente), è il terreno di gioco – come veniva definito allora – “fuori porta” di Triante. Verranno svolte molte altre gare amichevoli fino ad arrivare ad una vera e propria manifestazione ufficiale; la Coppa Colli. Il Monza è subito vittorioso e si aggiudica la Coppa dopo avere superato in finale, con il punteggio di 3 a 2, il Saronno. A partire dalla stagione 1928/29 verranno adottati gli ...

Anzi, è la copertina del volume (foto) edito da Mondadori Electa dedicato aidell'AC Monza, dal 6 settembre in libreria. Il riferimento a Cupido non è casuale, visto che all'origine dello ... C'è una maglietta, bellissima, tutta da «sfogliare». Ha il colore rosso fuoco della passione con una striscia bianca che l'attraversa come freccia di Cupido nel cuore dell'innamorato. È la maglietta d ...