US Open 2022, un Matteo Berrettini non in palla supera Grenier in quattro set, ora Murray al terzo turno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Magari non sarà stata una versione scintillante di Matteo Berrettini, ma ciò che contava era senza mezzi termini la vittoria. Il romano ha dovuto sudare più del previsto con il qualificato francese Hugo Grenier, sconfitto con il punteggio di 2-6 6-1 7-6 7-6 in poco più di tre ore e mezza, anche perché non ha vissuto un momento magico con alcuni dei suoi colpi fondamentali. Bisogna anche saper vincere queste partite per poter dire la propria in questo US Open, e l’azzurro lo sa fare: dodicesima partita su sedici vinta con le tempistiche che superano le tre ore, e in tre delle quattro sconfitte l’avversario era Novak Djokovic. Al terzo turno ci sarà Andy Murray, già sconfitto due volte in carriera, ostacolo verso un cammino a Flushing ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Magari non sarà stata una versione scintillante di, ma ciò che contava era senza mezzi termini la vittoria. Il romano ha dovuto sudare più del previsto con il qualificato francese Hugo, sconfitto con il punteggio di 2-6 6-1 7-6 7-6 in poco più di tre ore e mezza, anche perché non ha vissuto un momento magico con alcuni dei suoi colpi fondamentali. Bisogna anche saper vincere queste partite per poter dire la propria in questo US, e l’azzurro lo sa fare: dodicesima partita su sedici vinta con le tempistiche cheno le tre ore, e in tre dellesconfitte l’avversario era Novak Djokovic. Alci sarà Andy, già sconfitto due volte in carriera, ostacolo verso un cammino a Flushing ...

