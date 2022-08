US Open 2022, Bronzetti si arrende per un problema al polpaccio sinistro: Davis al secondo turno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lucia Bronzetti perde un’autentica maratona contro la beniamina di casa Lauren Davis e lo fa anche per colpa del suo polpaccio sinistro, che le ha impedito di proseguire la sfida sulla situazione di 6-4 6-7 4-5 30-30: la statunitense vince dopo 2 ore e 58 minuti e approda al secondo turno degli US Open, mentre la nostra portacolori si arrende al primo turno per il terzo Major consecutivo. Un match che non risparmia affatto break e, già nel solo primo set, ne vede ben 5: a far la differenza, però, è un ottavo game nel quale Bronzetti riesce, pur offrendo l’ennesima occasione, a tenere la battuta e scappare sul 5-3, controllando poi il vantaggio acquisito fino al 6-4 che le consegna un prezioso primo set. Nella seconda ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luciaperde un’autentica maratona contro la beniamina di casa Laurene lo fa anche per colpa del suo, che le ha impedito di proseguire la sfida sulla situazione di 6-4 6-7 4-5 30-30: la statunitense vince dopo 2 ore e 58 minuti e approda aldegli US, mentre la nostra portacolori sial primoper il terzo Major consecutivo. Un match che non risparmia affatto break e, già nel solo primo set, ne vede ben 5: a far la differenza, però, è un ottavo game nel qualeriesce, pur offrendo l’ennesima occasione, a tenere la battuta e scappare sul 5-3, controllando poi il vantaggio acquisito fino al 6-4 che le consegna un prezioso primo set. Nella seconda ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Open_gol : A rivelarlo in una nota è il senatore Domenico De Siano, ex coordinatore regionale forzista della Campania, uscito… - DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - sportface2016 : US Open 2022, Bronzetti si arrende per un problema al polpaccio sinistro: Davis al secondo turno - Ador_NATO : -