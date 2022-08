Ultime Notizie – Rosa Russo Iervolino, figlia smentisce morte: “Sta benissimo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex sindaco di Napoli, speigano fonti del comune, “è a casa, serena e in salute” Rosa Russo Iervolino “sta benissimo”. Lo afferma la figlia dell’ex sindaco di Napoli Francesca Russo, smentendo le Notizie apparse su alcuni organi di stampa circa la scomparsa della madre 85enne. Da fonti del comune di Napoli, si apprende inoltre che Iervolino “è a casa, serena e in salute”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex sindaco di Napoli, speigano fonti del comune, “è a casa, serena e in salute”“sta”. Lo afferma ladell’ex sindaco di Napoli Francesca, smentendo leapparse su alcuni organi di stampa circa la scomparsa della madre 85enne. Da fonti del comune di Napoli, si apprende inoltre che“è a casa, serena e in salute”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

