Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 08:10 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto all’età di 91 anni Michael Gorbaciov Lo ha reso noto l’agenzia russa tazza citando l’ospedale dove è ricoverato era malato da tempo ultimo leader sovietico fu insignito nel 1990 del Nobel per la pace per il ruolo di primo piano nei cambiamenti radicali delle relazioni tra est e ovest un convoglio di auto della missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica ha lasciato stamattina a Kiev e si è diretto verso la centrale nucleare di zaporizka energodar secondo testimoni citati dai media internazionali come annunciato ieri da gas pronta alle 5 ora italiana le forniture di gas della Russia verso il nord stream sono state completamente interrotte lo confermano gli operatori di Gazzotti tedeschi opera nella città di dall’agenzia tasto stop avrà una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto all’età di 91 anni Michael Gorbaciov Lo ha reso noto l’agenzia russa tazza citando l’ospedale dove è ricoverato era malato da tempo ultimo leader sovietico fu insignito nel 1990 del Nobel per la pace per il ruolo di primo piano nei cambiamenti radicali delle relazioni tra est e ovest un convoglio di auto della missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica ha lasciato stamattina a Kiev e si è diretto verso la centrale nucleare di zaporizka energodar secondo testimoni citati dai media internazionali come annunciato ieri da gas pronta alle 5 ora italiana le forniture di gas della Russia verso il nord stream sono state completamente interrotte lo confermano gli operatori di Gazzotti tedeschi opera nella città di dall’agenzia tasto stop avrà una ...

GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - LinaVadal : RT @romatoday: Due mesi di smart working per tutti: l'ipotesi per l'autunno - junews24com : Infortunio Pogba (Tuttosport), il rientro in campo è un caso: cosa succede - -