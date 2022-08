Ultime Notizie – Mostra Venezia 2022, red carpet con Hillary Clinton -Video (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mostra del Cinema di Venezia, i rumors sono stati confermati: sul red carpet inaugurale della 79ma edizione è apparsa a sorpresa anche Hillary Clinton. L’ex first lady americana ha sfilato sul tappeto rosso al fianco del ministro della Cultura Dario Franceschini, salutando il foltissimo parterre di fotografi e cameraman. La Clinton, in una tunica celeste chiaro e scarpe basse glitterate, ha scherzato coi fotografi Mostrando il pollice alzato in segno di ‘ok’ prima di entrare in sala per la cerimonia inaugurale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022)del Cinema di, i rumors sono stati confermati: sul redinaugurale della 79ma edizione è apparsa a sorpresa anche. L’ex first lady americana ha sfilato sul tappeto rosso al fianco del ministro della Cultura Dario Franceschini, salutando il foltissimo parterre di fotografi e cameraman. La, in una tunica celeste chiaro e scarpe basse glitterate, ha scherzato coi fotografindo il pollice alzato in segno di ‘ok’ prima di entrare in sala per la cerimonia inaugurale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

