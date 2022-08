Traffico Roma del 31-08-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione in via Flaminia si sono formate code per un incidente nei pressi di via Fornace Vignolo altezza raccordo sulla Cassia bis invece file nelle due direzioni tra accordo e prima porta a causa del restringimento di carreggiata Traffico nel complesso regolare in città per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta a semaforizzata in direzione del Ponte dell’Industria nel quartiere Appio Latino ancora chiusa per il dissesto del manto stradale via Lidia tra via Segesta e piazzale Roselle riaperta invece lunedì scorso viale Somalia nel quartiere Trieste ripristinati anche i percorsi dei bus dettagli di queste di altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione in via Flaminia si sono formate code per un incidente nei pressi di via Fornace Vignolo altezza raccordo sulla Cassia bis invece file nelle due direzioni tra accordo e prima porta a causa del restringimento di carreggiatanel complesso regolare in città per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta a semaforizzata in direzione del Ponte dell’Industria nel quartiere Appio Latino ancora chiusa per il dissesto del manto stradale via Lidia tra via Segesta e piazzale Roselle riaperta invece lunedì scorso viale Somalia nel quartiere Trieste ripristinati anche i percorsi dei bus dettagli di queste di altre notizie sul sito ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra Via Del Mare-Ostiense e via Laurentina - VAIstradeanas : 16:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità :10Km/h - gispedicato : @gualtierieurope @StradeAnas Hai ricominciato da dove ha smesso la Raggi? Mi fa piacere sapere che 'l'unico problem… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code altezza A24 Roma-Teramo > Esterna #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Merulana, tra largo Leopardi e piazza di San Giovanni in Laterano. Rallenta… -