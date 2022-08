Sfuma una cessione in casa Roma: i dettagli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Risveglio amaro per la Roma e i suoi tifosi nonostante abbia sconfitto nettamente il Monza, perché sul fronte cessioni c’è stato un improvviso blocco che coinvolge un giocatore considerato da José Mourinho come esubero. Kluivert Roma Fulham Se ieri si parlava di una cessione a titolo definitivo oggi il Fulham, secondo il tabloid inglese The Athletic, ha rifiutato il permesso di lavoro richiesto da Justin Kluivert in base a dei criteri imposti dalla Football Association inglese. Adesso per i giallorossi sarà difficile cederlo ad un altro club, con il rischio che rimanga fuori rosa fino alla riapertura del calciomercato che sarà a gennaio 2023. Calogero Andrea Bellavia Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Risveglio amaro per lae i suoi tifosi nonostante abbia sconfitto nettamente il Monza, perché sul fronte cessioni c’è stato un improvviso blocco che coinvolge un giocatore considerato da José Mourinho come esubero. KluivertFulham Se ieri si parlava di unaa titolo definitivo oggi il Fulham, secondo il tabloid inglese The Athletic, ha rifiutato il permesso di lavoro richiesto da Justin Kluivert in base a dei criteri imposti dalla Football Association inglese. Adesso per i giallorossi sarà difficile cederlo ad un altro club, con il rischio che rimanga fuori rosa fino alla riapertura del calciomercato che sarà a gennaio 2023. Calogero Andrea Bellavia

