Scoppio al porto di Crotone | tre morti e due feriti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 agosto 2022)(ITALPRESS) – Grave incidente aldi. L’esplosione di un rimorchiatore attraccato a una banchina ha causato tre. Due i: uno è stato trasportato in ospedal, l’altro è rimasto coinvolto in modo superficiale. L’esplosione sarebbe avvenuta all’interno della sala macchina dell’imbarcazione, attraccata per manutenzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, oltre ai mezzi di soccorso. – foto: Vigili del Fuoco (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.