(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna”. Con un po’ di fastidio, stemperato dall’ironia e dalla scarama della sua città, Francesca Russo ha smentito via Facebook la scomparsa della madre Rosa Russo. La morte annunciata sul web e poi smentita che ha colpito questa mattina l’ex ministro dell’Interno e sindaco di Napoli, è un topos sempre più ricorrente nella rete, dove le notizie (o diffuse come tali), si propagano incontrollate alla velocità dei bit, divenendo virali. L’anatema del decesso anticipato colpì in tempi non sospetti anche Giulio Andreotti. Nel 2011, quando le fake news si chiamavano bufale, il Divo Giulio si affidò alla sua proverbiale prontezza, per rimandare l’ora con il fatale appuntamento. “In ...

Il Denaro

, per la verità, lo avrebbe favorito. Il rifiuto delle primarie è particolarmente grave per il ...e torni a dare un po' di coraggio ai riformisti del Pd ed agli eventuali " attualmente...Da quel momento, però, non sono arrivate notizie positive, a cinque mesi da quel 23 marzo, ... era stato inspiegabilmente scarcerato mandando nello sconcerto i familiari degli. In ogni ... Scomparsi anzi no, da Iervolino a Stallone: ecco gli eccellenti dati per morti ma vivi e vegeti - Ildenaro.it “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna”. Con un po’ di fastidio, ste ...Sono trascorsi altri sei mesi dal nuovo inizio delle ricerche ma non c'è nessun passo avanti. Dopo quattro anni e mezzo sembrano essere spariti nel nulla ...