Puglia, maltempo: al via l'”arricchimento” del vino Dopo le bombe d'acqua (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al via l’arricchimento del vino, provvedimento emergenziale Dopo le bombe d’acqua, i temporali e le grandinate che nell’agosto pazzo in Puglia hanno colpito i vigneti a macchia di leopardo in tutta la regione. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in relazione alla firma della determina che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale del vino, impegno assunto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, nel corso dell’incontro con i quadri dirigenti di Coldiretti Puglia, sullo scenario complesso del settore vitivinicolo in Puglia. Contro le speculazioni con i prezzi in caduta libera delle uve da ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Al via l’del, provvedimento emergenzialeled’, i temporali e le grandinate che nell’agosto pazzo inhanno colpito i vigneti a macchia di leopardo in tutta la regione. A darne notizia è Coldiretti, in relazione alla firma della determina che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale del, impegno assunto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, nel corso dell’incontro con i quadri dirigenti di Coldiretti, sullo scenario complesso del settore vitivinicolo in. Contro le speculazioni con i prezzi in caduta libera delle uve da ...

TeleAppula : Maltempo e bagnanti in fuga dalla spiaggia per una tromba d’aria - news24_city : Puglia, S.O.S. dal mondo agricolo: il maltempo rischia di mettere in ginocchio un intero settore - PugliaStream : Maltempo in Puglia, nel Salento volano ombrelloni e lettini. E Manduria finisce sott’acqua - PugliaStream : Maltempo in Puglia, Coldiretti: danni per 300 milioni alla produzione agricola regionale - infoitinterno : Maltempo in Puglia, nel Salento volano ombrelloni e lettini -