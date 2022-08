Navas in bilico, Meret ora può rinnovare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il portiere costaricano sembra allontanarsi da Napoli, con i partenopei che potrebbero rinnovare Alex Meret e confermarlo tra i pali Alex Meret sembra avvicinarsi nuovamente alla permanenza a Napoli. Il portiere ex Udinese e Spal potrebbe restare, anche in virtù della possibilità che Keylor Navas non arrivi nel capoluogo partenopeo. Il numero uno costaricano sta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il portiere costaricano sembra allontanarsi da Napoli, con i partenopei che potrebberoAlexe confermarlo tra i pali Alexsembra avvicinarsi nuovamente alla permanenza a Napoli. Il portiere ex Udinese e Spal potrebbe restare, anche in virtù della possibilità che Keylornon arrivi nel capoluogo partenopeo. Il numero uno costaricano sta L'articolo

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Keylor Navas ancora in bilico: non c'è accordo con il PSG per la buonuscita - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, Keylor Navas ancora in bilico: non c’è accordo con il PSG per la buonuscita - PinoSa54 : Onestamente....sono molto scettico sul suo arrivo...poi se ci dovesse essere una mandracata... be' che ben venga. ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Keylor Navas ancora in bilico: non c'è accordo con il PSG per la buonuscita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Keylor Navas ancora in bilico: non c'è accordo con il PSG per la buonuscita -