-Mikhail Gorbaciov: l’ex Presidente Sovietico è morto (Di mercoledì 31 agosto 2022) -Mikhail Gorbaciov è stato l’ultimo Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, ed è stato insignito nel 1989 della Medaglia Otto Hahn per la Pace e nel 1990 del Nobel per la pace. Nel caos della disgregazione dell’Urss provocato da lui stesso, Gorbaciov si muoveva come un personaggio di Dostoevskij: prima Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) -è stato l’ultimo Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, ed è stato insignito nel 1989 della Medaglia Otto Hahn per la Pace e nel 1990 del Nobel per la pace. Nel caos della disgregazione dell’Urss provocato da lui stesso,si muoveva come un personaggio di Dostoevskij: prima

RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - CavalleroLana : RT @chetempochefa: Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. https://t.co… - StefanoLancian1 : RT @LuigiMazzilli4: Tempi lontani. Quando il mondo sembrava imboccare la via della pace. Riposa in pace Mikhail #Gorbaciov -