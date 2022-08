LIVE Camila Giorgi-Keys, US Open 2022 in DIRETTA: comincia la partita! (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) 30-15: Super dritto lungolinea di Giorgi. 15-15 Dritto lungo di Camila. 15-0 Primo punto dell’azzurra. 20.11: comincia LA partita! Serve Giorgi. 20.08: E’ in corso il riscaldamento. A breve inizierà il match. 20.02: Sono sei i precedenti tra le due giocatrici e l’americana è avanti per 4-2. Le ultime due sfide, però, si sono giocate nel 2018 ed entrambe sono state vinte da Keys. 19.59: Tornando alla partita di Giorgi. L’azzurra non può permettersi i passaggi a vuoto vissuti all’esordio contro l’ungherese Bondar. Keys è reduce da una buona stagione e può essere una possibile outsider ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GRENIER (2° MATCH DALLE 17.00) 30-15: Super dritto lungolinea di. 15-15 Dritto lungo di. 15-0 Primo punto dell’azzurra. 20.11:LAServe. 20.08: E’ in corso il riscaldamento. A breve inizierà il match. 20.02: Sono sei i precedenti tra le due giocatrici e l’americana è avanti per 4-2. Le ultime due sfide, però, si sono giocate nel 2018 ed entrambe sono state vinte da. 19.59: Tornando alla partita di. L’azzurra non può permettersi i passaggi a vuoto vissuti all’esordio contro l’ungherese Bondar.è reduce da una buona stagione e può essere una possibile outsider ...

