webecodibergamo : La curiosità. -

L'Eco di Bergamo

Se poi a ricevere la visita, con tanto di furto, è l'assessore alla Sicurezza (nonché, con deleghe anche al Bilancio) del Comune di Bergamo, cioè Sergio, l'aneddoto a lieto fine si ...IlSergiolo sa bene e da anni lavora con le forze dell'ordine per tentare di porre un argine al degrado e all'illegalità. Negli ultimi tempi, però, le cose sembrano essere ... Il vicesindaco Gandi in ferie in Malesia derubato da... una scimmia La disavventura. Il racconto su Facebook della moglie: «Via braccialetti, frutta e persino il bollitore». I coniugi alla fine l’hanno buttata sul ridere: l’animale non ha rubato nulla di prezioso e ha ...