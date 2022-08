Icardi può lasciare il PSG: un club fa sul serio (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Turchia per ripartire, per rimettersi in gioco, per ritrovare serenità e fiducia. Per tornare soprattutto a gonfiare la rete, cosa che un centravanti come lui sa fare molto bene. Ne abbiamo avuto un esempio proprio qua in Italia, quando militava tra le file dell’Inter. Il goal era il suo mestiere. Dopo essere approdato a Parigi, Mauro Icardi non è riuscito a riconfermare quanto di buono aveva fatto vedere nelle stagioni precedenti. Con la maglia dei parigini, dal 2019 ad oggi, ha collezionato solamente 64 presenze, condite da appena 23 goal. Serve una nuova avventura, in cui l’attaccante argentino possa ritornare ad essere protagonista. La soluzione potrebbe essere il Galatasaray, una vera e propria élite del calcio turco, che sembrano voler tentare l’affondo decisivo in queste ultime ore di calciomercato. Icardi PSG Ligue 1 Secondo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Turchia per ripartire, per rimettersi in gioco, per ritrovare serenità e fiducia. Per tornare soprattutto a gonfiare la rete, cosa che un centravanti come lui sa fare molto bene. Ne abbiamo avuto un esempio proprio qua in Italia, quando militava tra le file dell’Inter. Il goal era il suo mestiere. Dopo essere approdato a Parigi, Mauronon è riuscito a riconfermare quanto di buono aveva fatto vedere nelle stagioni precedenti. Con la maglia dei parigini, dal 2019 ad oggi, ha collezionato solamente 64 presenze, condite da appena 23 goal. Serve una nuova avventura, in cui l’attaccante argentino possa ritornare ad essere protagonista. La soluzione potrebbe essere il Galatasaray, una vera e propria élite del calcio turco, che sembrano voler tentare l’affondo decisivo in queste ultime ore di calciomercato.PSG Ligue 1 Secondo ...

TheBitlandPrinc : @cescot Ma che sia un campione non ci piove. Giocava nella Fiorentina dove tiri correvano per passargli la palla. D… - ArenaRosario : @GiuxInter Come non può essere soddisfatto delle cessioni della dirigenza? In 3 anni ha incassato 300 mln tra Icard… - SGARBIROSSONERO : @theMilanZone_ Khalma suini,gli ultimi 2 giorni può succedere la qualunque.pure che galliani prenda icardi. - giusepp83784814 : @stevevicrn Su Icardi non sono d'accordo è finita per altre cose extra calcistiche non lo si può considerare infame - giovaib : #Spalletti conferma tutte le sue idiosincrasie con i cambi (ricordo ancora quell'#Icardi per #Santon...). #Elmas ri… -