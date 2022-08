Grazie White Noise per averci restituito gli LCD soundsystem!

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ce lo avevano anticipato Variety e Pitchfork pochi giorni fa, ma è bellissimo appurarlo con un'esperienza diretta: gli LCD Soundsystem, che, da che si sono sciolti 11 anni fa, col tempo sono tornati in contatto per un album e negli ultimi 12 mesi hanno regalato diverse date americane, sono coinvolti nel nuovo film di Noah Baumbach con Adam Driver che ha aperto la Mostra di Venezia,. Anzi, su invito del regista, che non ha mai nascosto di essere un loro fan, hanno composto un brano, la loro prima canzone inedita in 5 anni. Si intitola New Body Rhumba e, avendola sentita oggi in anteprima mondiale, possiamo dire che suona 100% LCD Soundsystem e chiude benissimo nel ritmo, nel mood, ma soprattuto nelle parole - spoiler dovuto all'entusiasmo - il film distopico e irriverente che porta sul grande schermo l'omonimo romanzo di Don DeLillo. Posto ...