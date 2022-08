“È incinta” Temptation Island | bomba sulla coppia più chiacchierata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 agosto 2022)non è andato in onda questa estate ma i ‘vecchi’ protagonisti continuano a far parlare di loro. E ora arriva una lieta notizia, se confermata: Alberto e Speranza aspettano il primo figlio insieme. Ricordate? Laè stata spesso al centro del gossip per gli infiniti tira e molla. Ma ora pare che finalmente sia tornato il sereno su questa, al punto da creare una famiglia insieme. In breve, Alberto e Speranza erano usciti separati dal docu-reality di Canale 5 a causa del comportamento poco corretto di lui. Lasciati, quindi, al falò di confronto finale di2020. Alberto Speranza“aspettano il primo figlio” Nel tempo Alberto aveva poi cercato di riconquistare Speranza anche una ...