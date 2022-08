Dove vedere Berrettini-Grenier oggi 31 agosto in TV e in streaming (Di mercoledì 31 agosto 2022) oggi, mercoledì 31 agosto, si disputerà il match Berrettini-Grenier, valido per il secondo turno dello US Open, quarto e ultimo slam della stagione. Matteo Berrettini è reduce dal facile successo in tre set contro il cileno Nicolas Jarry, che aveva sostituito in precedenza il boliviano Hugo Dellien, l’avversario designato in occasione del sorteggio. Tutto semplice quindi per il tennista romano, questa settimana salito in quattordicesima posizione nel ranking. Una vittoria che non è mai stata in discussione, alla luce della differenza sul piano tecnico e tattico vista durante l’intero incontro, letteralmente dominato dal finalista di Wimbledon dello scorso anno. Al secondo turno l’avversario sarà il francese Hugo Grenier: l’atleta transalpino ha battuto al primo turno l’argentino ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022), mercoledì 31, si disputerà il match, valido per il secondo turno dello US Open, quarto e ultimo slam della stagione. Matteoè reduce dal facile successo in tre set contro il cileno Nicolas Jarry, che aveva sostituito in precedenza il boliviano Hugo Dellien, l’avversario designato in occasione del sorteggio. Tutto semplice quindi per il tennista romano, questa settimana salito in quattordicesima posizione nel ranking. Una vittoria che non è mai stata in discussione, alla luce della differenza sul piano tecnico e tattico vista durante l’intero incontro, letteralmente dominato dal finalista di Wimbledon dello scorso anno. Al secondo turno l’avversario sarà il francese Hugo: l’atleta transalpino ha battuto al primo turno l’argentino ...

