Docenti e ATA, presa di servizio dal 1° settembre. Cosa serve, quando si può differire, incompatibilità, secondo lavoro [SPECIALE] (Di mercoledì 31 agosto 2022) Inizia l'anno scolastico 2022/23: giovedì 1° settembre migliaia di Docenti e ATA faranno la presa di servizio nella scuola assegnata a tempo indeterminato o determinato, per assegnazione provvisoria o utilizzazione. Un appuntamento importante sia dal punto di vista simbolico sia dal punto di vista amministrativo. L'articolo Docenti e ATA, presa di servizio dal 1° settembre. Cosa serve, quando si può differire, incompatibilità, secondo lavoro SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Inizia l'anno scolastico 2022/23: giovedì 1°migliaia die ATA faranno ladinella scuola assegnata a tempo indeterminato o determinato, per assegnazione provvisoria o utilizzazione. Un appuntamento importante sia dal punto di vista simbolico sia dal punto di vista amministrativo. L'articoloe ATA,didal 1°si può

orizzontescuola : Docenti e ATA, presa di servizio dal 1° settembre. Cosa serve, quando si può differire, incompatibilità, secondo la… - ProDocente : Lo smart working per docenti e ATA: norme, priorità, modalità. Con modello richiesta da scaricare - fgutoledo1 : Lo smart working per docenti e ATA: norme, priorità, modalità. Con modello richiesta da scaricare - orizzontescuola : Lo smart working per docenti e ATA: norme, priorità, modalità. Con modello richiesta da scaricare - orizzontescuola : “Non si vive di sola aria, adeguare gli stipendi di docenti e Ata. Governo Draghi ce l’ha con i precari”. L’affondo… -