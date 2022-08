Covid: in Fvg 655 nuovi casi, 5 decessi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.587 test e tamponi sono state riscontrate 655 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.231 tamponi molecolari sono stati rilevati 160 nuovi contagi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.587 test e tamponi sono state riscontrate 655 positività al19. Nel dettaglio, su 2.231 tamponi molecolari sono stati rilevati 160contagi. ...

Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 655 nuovi casi, 5 decessi. In terapia intensiva 2 degenti, in altri reparti 155 #ANSA - mrosamalisan : RT @Ansa_Fvg: Covid: in Fvg 830 nuovi casi, 4 decessi. In terapia intensiva 2 degenti, in altri reparti 161 #ANSA - mrosamalisan : RT @messveneto: Covid in Fvg: 830 nuovi contagi e 4 decessi, 2 persone ricoverate in terapia intensiva - messveneto : Covid in Fvg: 830 nuovi contagi e 4 decessi, 2 persone ricoverate in terapia intensiva - il_piccolo : Covid, Fvg: 830 nuovi casi e 4 decessi -