"Con Lulù…". Manuel Bortuzzo e la princess, lo scoop clamoroso (mentre lui sta insieme a un'altra) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Incredibili rivelazioni sul conto di Manuel Bortuzzo e che coinvolgono anche la sua ex fidanzata Lulù Selassié. In questi giorni tutta l'attenzione mediatica si era spostata sulla nuova partner dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti si è legato sentimentalmente alla tiktoker Angelica Benevieri. Ma fonti molto attendibili hanno tirato fuori un altro fatto insolito e che rischia di creare davvero delle ambiguità. Nessuno poteva pensare che si potesse essere di fronte ad un simile accadimento. Manuel Bortuzzo non sta più insieme a Lulù Selassié e dunque sembra aver voltato pagina con Angelica. Ma ha anche avuto degli atteggiamenti inusuali recentemente, almeno stando a quanto scritto dall'influencer Deianira Marzano. Intanto, papà Franco Bortuzzo ha svelato a Novella ...

Manuel Bortuzzo presenta la nuova fidanzata, la reazione di Lulù Selassié ... " Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua [con Lulù, ndr] ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è ... Si è innamorata dell'ex concorrente del GF Vip: 'Avevo chiuso con l'amore, ma poi...' Parliamo ovviamente di Manuel Bortuzzo , che qualche mese fa annunciò attraverso un comunicato di essersi lasciato con Lulù Selassié . Ebbene, oggi l'atleta ha ritrovato l'amore accanto ad Angelica ...