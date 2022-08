Chi s’è visto, s’è visto. Per i russi sarà più difficile entrare in Ue ma… (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mercoledì i ministri degli esteri dell’Unione europea hanno convenuto di sospendere l’accordo con la russia che facilita l’ottenimento di un visto per entrare in Ue. Ad annunciarlo è l’Alto rappresentante Josep Borrell, spiegando che la decisione è stata presa come conseguenza della guerra russa in Ucraina e per motivi di sicurezza. “Abbiamo assistito a un aumento sostanziale degli attraversamenti di frontiera dalla russia verso gli Stati confinanti. Questo sta diventando un rischio per la sicurezza”, ha scritto il responsabile della politica estera europea su Twitter. “Perciò oggi abbiamo concordato con i ministri degli esteri dell’Ue sulla sospensione totale dell’accordo di facilitazione dei visti Ue-russia”. La decisione fa seguito a settimane di pressione da parte degli Stati ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mercoledì i ministri degli esteri dell’Unione europea hanno convenuto di sospendere l’accordo con laa che facilita l’ottenimento di unperin Ue. Ad annunciarlo è l’Alto rappresentante Josep Borrell, spiegando che la decisione è stata presa come conseguenza della guerra russa in Ucraina e per motivi di sicurezza. “Abbiamo assistito a un aumento sostanziale degli attraversamenti di frontiera dallaa verso gli Stati confinanti. Questo sta diventando un rischio per la sicurezza”, ha scritto il responsabile della politica estera europea su Twitter. “Perciò oggi abbiamo concordato con i ministri degli esteri dell’Ue sulla sospensione totale dell’accordo di facilitazione dei visti Ue-a”. La decisione fa seguito a settimane di pressione da parte degli Stati ...

acmilan : ?? Who’s a jolly good fellow? ?? ?? Chi è un bravo ragazzo? ?? #SempreMilan | @BancoBPMSpa - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Escludo assolutamente un'alleanza dopo il voto con il centrodestra: nessun accordo con chi s'è in… - RobyBiancoNoir : @heelsteffe @Massimi64685567 @TomsFin Di chi parli? Di Pogba? Il campione del mondo in carica, intendi? ?? 28 anni è… - CharliePlay20 : @sebstmiu Io intanto sono andata ad accordarmi col mio tatuatore per il mio tatuaggio di #Sandman . Lol. P.s. bened… - Smith4018 : @RadioDoubleD @valy_s @a_lambardi @giangi6567 @Cartabiancarai3 Certo che ho dubbi su Putin, infatti non appoggio la… -