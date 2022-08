Benevento, se va via Barba è testa a testa tra Caldirola e Capradossi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le lancette del mercato si muovono a un ritmo sempre più frenetico. Tra poche ore le trattative si fermeranno e gli allenatori potranno finalmente respirare. Senza l’assillo di possibili ribaltoni, si sa, si lavora più serenamente. Deve pensarla così anche Fabio Caserta che negli ultimi due giorni di trattative potrebbe veder rivoluzionata la sua difesa. La questione Barba tiene banco in casa giallorossa e il rischio di perdere uno dei punti di riferimento della squadra è quanto mai concreto. Le voci di un addio estivo erano state smentite dal club circa due settimane fa, quando fu chiarito che il calciatore sarebbe rimasto nel Sannio, ma gli ultimi sviluppi – compresa la contestazione della Curva Sud – lasciano intendere altro. Sul centrale romano ci sono Pisa e Cagliari che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Le lancette del mercato si muovono a un ritmo sempre più frenetico. Tra poche ore le trattative si fermeranno e gli allenatori potranno finalmente respirare. Senza l’assillo di possibili ribaltoni, si sa, si lavora più serenamente. Deve pensarla così anche Fabio Caserta che negli ultimi due giorni di trattative potrebbe veder rivoluzionata la sua difesa. La questionetiene banco in casa giallorossa e il rischio di perdere uno dei punti di riferimento della squadra è quanto mai concreto. Le voci di un addio estivo erano state smentite dal club circa due settimane fa, quando fu chiarito che il calciatore sarebbe rimasto nel Sannio, ma gli ultimi sviluppi – compresa la conzione della Curva Sud – lasciano intendere altro. Sul centrale romano ci sono Pisa e Cagliari che ...

