Basta col mito del deficit, subito il tetto al prezzo del gas. Parla Tabacci (Di mercoledì 31 agosto 2022) Meglio tardi che mai. Non sono forse i tempi migliori per le frasi fatte o per rivendicare consigli e suggerimenti non ascoltati. Mario Draghi il tetto al prezzo del gas lo aveva proposto in tempi non sospetti, quando ad Amsterdam il costo del metano dava i primi segni di nervosismo, ma senza far scattare l’allarme rosso. Ora, a sei mesi buoni dall’inizio della guerra in Ucraina e con una crisi energetica conclamata, la proposta italiana sotto forma di price cap sta finalmente prendendo corpo e, vinte le resistenze tedesche (ma non quelle olandesi), è pronto a finire sul tavolo del prossimo consiglio europeo, straordinario. Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica, fondatore di Centro democratico (oggi confluito in Impegno civico), già deputato di lungo corso e con un passato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Meglio tardi che mai. Non sono forse i tempi migliori per le frasi fatte o per rivendicare consigli e suggerimenti non ascoltati. Mario Draghi ilaldel gas lo aveva proposto in tempi non sospetti, quando ad Amsterdam il costo del metano dava i primi segni di nervosismo, ma senza far scattare l’allarme rosso. Ora, a sei mesi buoni dall’inizio della guerra in Ucraina e con una crisi energetica conclamata, la proposta italiana sotto forma di price cap sta finalmente prendendo corpo e, vinte le resistenze tedesche (ma non quelle olandesi), è pronto a finire sul tavolo del prossimo consiglio europeo, straordinario. Bruno, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica, fondatore di Centro democratico (oggi confluito in Impegno civico), già deputato di lungo corso e con un passato ...

