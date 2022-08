Autunno inverno 2022/23: ecco i colori di tendenza! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con le sfilate di Parigi, a cui sono seguite quelle di New York, Londra e Milano, si è chiuso il fashion month, sulle cui passerelle i grandi stilisti hanno anticipato le collezioni dell’ Autunno inverno 2022/23. A sorpresa, tra le grandi novità troviamo tonalità dalla sfumature calde, brillanti e accese: è come se, dopo il lungo periodo di isolamento causato dal lockdown, i brand avessero voluto cambiare mood, scegliendo per i nostri armadi un’armocromia vivace e allegra come metafora di rinascita. Vi raccomandiamo... Oprah Winfrey: "Durante la pandemia non sono uscita di casa per 322 giorni" Ad ogni modo, oltre a questa esplosione di colori, troviamo anche una palette dalle tinte più tenui come il panna e il cammello. Le tonalità alla moda per ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con le sfilate di Parigi, a cui sono seguite quelle di New York, Londra e Milano, si è chiuso il fashion month, sulle cui passerelle i grandi stilisti hanno anticipato le collezioni dell’/23. A sorpresa, tra le grandi novità troviamo tonalità dalla sfumature calde, brillanti e accese: è come se, dopo il lungo periodo di isolamento causato dal lockdown, i brand avessero voluto cambiare mood, scegliendo per i nostri armadi un’armocromia vivace e allegra come metafora di rinascita. Vi raccomandiamo... Oprah Winfrey: "Durante la pandemia non sono uscita di casa per 322 giorni" Ad ogni modo, oltre a questa esplosione di, troviamo anche una palette dalle tinte più tenui come il panna e il cammello. Le tonalità alla moda per ...

