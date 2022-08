US Open 2022: Swiatek troppo forte, Paolini cede nettamente in due set (Di martedì 30 agosto 2022) La missione era praticamente impossibile ed infatti non c’è stato nulla da fare per Jasmine Paolini. La toscana è stata sconfitta al primo turno dello US Open da Iga Swiatek con un perentorio 6-3 6-0 dopo un’ora e sette minuti di gioco. troppo più forte la numero uno del mondo per una Paolini decisamente sfortunata al momento del sorteggio. Paolini ha sofferto terribilmente al servizio, sia con la prima (41% di punti vinti) sia con la seconda (33%). Alla fine l’azzurra ha chiuso con solo cinque vincenti e diciassette errori non forzati. Swiatek ha concesso qualche break di troppo, concludendo anche con un saldo negativo tra vincenti ed errori (14-18). Le difficoltà per Paolini ci sono già ad inizio primo set. ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) La missione era praticamente impossibile ed infatti non c’è stato nulla da fare per Jasmine. La toscana è stata sconfitta al primo turno dello USda Igacon un perentorio 6-3 6-0 dopo un’ora e sette minuti di gioco.piùla numero uno del mondo per unadecisamente sfortunata al momento del sorteggio.ha sofferto terribilmente al servizio, sia con la prima (41% di punti vinti) sia con la seconda (33%). Alla fine l’azzurra ha chiuso con solo cinque vincenti e diciassette errori non forzati.ha concesso qualche break di, concludendo anche con un saldo negativo tra vincenti ed errori (14-18). Le difficoltà perci sono già ad inizio primo set. ...

