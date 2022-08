US Open 2022: sei azzurri in campo nella seconda giornata. Debuttano Sinner, Alcaraz, Nadal e Raducanu, c’è Paolini-Swiatek (Di martedì 30 agosto 2022) seconda giornata di primi turni agli US Open in arrivo: vanno in campo la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Altri 64 incontri di singolare sono pronti a conoscere il loro destino, e in chiave italiana sono sei i giocatori impegnati tra uomini e donne. In campo maschile debutta Jannik Sinner, atteso da un primo turno teoricamente facile contro il tedesco Daniel Altmaier, che non è mai più riuscito a fare realmente la differenza dopo l’exploit del Roland Garros 2020. Il vero match spettacolo, però, è quello di Lorenzo Musetti, che ritrova David Goffin: con il belga ha giocato e vinto al Roland Garros 2021. E anche quello era un match di esordio. Molto impronosticabile Fabio Fognini, opposto al russo Aslan Karatsev: l’uno è imprevedibile di suo, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)di primi turni agli USin arrivo: vanno inla parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Altri 64 incontri di singolare sono pronti a conoscere il loro destino, e in chiave italiana sono sei i giocatori impegnati tra uomini e donne. Inmaschile debutta Jannik, atteso da un primo turno teoricamente facile contro il tedesco Daniel Altmaier, che non è mai più riuscito a fare realmente la differenza dopo l’exploit del Roland Garros 2020. Il vero match spettacolo, però, è quello di Lorenzo Musetti, che ritrova David Goffin: con il belga ha giocato e vinto al Roland Garros 2021. E anche quello era un match di esordio. Molto impronosticabile Fabio Fognini, opposto al russo Aslan Karatsev: l’uno è imprevedibile di suo, ...

