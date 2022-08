Us Open 2022, clamorosa eliminazione di Tsitsipas. Fuori anche Fritz, vince Kyrgios (Di martedì 30 agosto 2022) È stata una notte in cui le sorprese non sono mancate, la prima sui campi dei Flushing Meadows, dove sono partiti gli Us Open 2022. Ha del clamoroso l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, sorpreso in quattro set dal qualificato colombiano Daniel Galan, che nel turno decisivo del tabellone cadetto aveva sconfitto il nostro Matteo Arnaldi. Inspiegabile la prestazione del tennista greco, numero quattro del seeding, che dopo 55 minuti di gioco si è trovato addirittura sotto 6-0 6-1. Come d’altronde già successo con Musetti al Roland Garros e in altre occasioni, il match sembra poter girare dall’inizio del terzo set: subito break, mantenuto fino al 6-3 finale. Poi di nuovo un break per iniziare la quarta frazione, con i supporters del quinto giocatore mondiale che iniziano a tirare un sospiro di sollievo. Troppo presto, ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) È stata una notte in cui le sorprese non sono mancate, la prima sui campi dei Flushing Meadows, dove sono partiti gli Us. Ha del clamoroso l’di Stefanos, sorpreso in quattro set dal qualificato colombiano Daniel Galan, che nel turno decisivo del tabellone cadetto aveva sconfitto il nostro Matteo Arnaldi. Inspiegabile la prestazione del tennista greco, numero quattro del seeding, che dopo 55 minuti di gioco si è trovato addirittura sotto 6-0 6-1. Come d’altronde già successo con Musetti al Roland Garros e in altre occasioni, il match sembra poter girare dall’inizio del terzo set: subito break, mantenuto fino al 6-3 finale. Poi di nuovo un break per iniziare la quarta frazione, con i supporters del quinto giocatore mondiale che iniziano a tirare un sospiro di sollievo. Troppo presto, ...

