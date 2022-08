Un Posto Al Sole anticipazioni: Lello Valsano in fuga, terrore a Palazzo Palladini (Di martedì 30 agosto 2022) Un Posto Al Sole è tornato in onda con le sue avvincenti trame. Lello Valsano è il boss pericoloso che è riuscito a scappare, lo troveranno? Lello Valsano Un Posto Al Sole Direttanews.com 22 08 22 (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Lello Valsano avrà tutti i riflettori addosso. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista boss della mafia della soap napoletana, che va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. La soap che ci fa compagnia tutte le sere su Rai 3 è stata per due settimane in pausa estiva. Gli episodi sono ripresi regolarmente ieri lunedì 29 agosto con nuove e avvincenti trame. Finalmente le cose tra ... Leggi su direttanews (Di martedì 30 agosto 2022) UnAlè tornato in onda con le sue avvincenti trame.è il boss pericoloso che è riuscito a scappare, lo troveranno?UnAlDirettanews.com 22 08 22 (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlavrà tutti i riflettori addosso. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista boss della mafia della soap napoletana, che va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. La soap che ci fa compagnia tutte le sere su Rai 3 è stata per due settimane in pausa estiva. Gli episodi sono ripresi regolarmente ieri lunedì 29 agosto con nuove e avvincenti trame. Finalmente le cose tra ...

