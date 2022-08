Udinese, ufficiale l’acquisto di Ehizibue dal Colonia (Di martedì 30 agosto 2022) Nuovo acquisto per la corsia di destra per l’Udinese, che ha ufficializzato Kingsley Ehizibue a titolo definitivo dal Colonia. Il calciatore ha siglato un contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Arrivano rinforzi per mister Andrea Sottil, che nel corso dell’ultimo mese di calciomercato ha perso prima Molina e poi Soppy sulla fascia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Nuovo acquisto per la corsia di destra per l’, che ha ufficializzato Kingsleya titolo definitivo dal. Il calciatore ha siglato un contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Arrivano rinforzi per mister Andrea Sottil, che nel corso dell’ultimo mese di calciomercato ha perso prima Molina e poi Soppy sulla fascia. SportFace.

