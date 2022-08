Traffico Roma del 30-08-2022 ore 18:00 (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverde Roma un buon pomeriggio dalla redazione migliore alle Traffico sulla carreggiata esterna delle Grande Raccordo Anulare in è particolare dopo le code causate da un precedente incidente tra Tina e Ardeatina rimangono comunque gli spostamenti dell’orario di punta fino alla Tuscolana sempre prudenza sulla diramazione Roma sud dove i lavori in corso presenti già dal primo pomeriggio e rallentano il Traffico tra Torrenova e la barriera autostradale verso l’autostrada Roma Napoli si viaggia senza problemi di rilievo sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est in prossimità della Borgata Finocchio prudenza per i possibili rallentamenti In entrambe le direzioni causati da un incidente su via di Rocca Cencia altezza via selvia e stasera allo stadio Olimpico i giallorossi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazione migliore allesulla carreggiata esterna delle Grande Raccordo Anulare in è particolare dopo le code causate da un precedente incidente tra Tina e Ardeatina rimangono comunque gli spostamenti dell’orario di punta fino alla Tuscolana sempre prudenza sulla diramazionesud dove i lavori in corso presenti già dal primo pomeriggio e rallentano iltra Torrenova e la barriera autostradale verso l’autostradaNapoli si viaggia senza problemi di rilievo sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est in prossimità della Borgata Finocchio prudenza per i possibili rallentamenti In entrambe le direzioni causati da un incidente su via di Rocca Cencia altezza via selvia e stasera allo stadio Olimpico i giallorossi ...

