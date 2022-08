Traffico Roma del 30-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 agosto 2022) Luceverdeme trovati di nuovo dalla redazione ha nessuna particolare segnalazione sulle strade e Sui raccordi autostradali della città ricordiamo in zona Prati un divieto di transito in via Col di Lana 3 Monte Zebio viale Mazzini per un evento culturale mentre per lavori di costruzione di un parcheggio modifiche alla viabilità in Piazza della Radio per chi proviene da Trastevere attenzione alla segnaletica della corsia di preselezione che consente la svolta semaforizzata verso il ponte dell’Industria oggi allo stadio Olimpico i giallorossi giocheranno per il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di campionato con il Monza alle 20:45 e dalle 15 di discipline provvisori dinell’area dello stadio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbera Taormina è ...