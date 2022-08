TOPCRIME: AL VIA LA TERZA STAGIONE IN CHIARO DI HARROW, IL SERIAL AMBIENTATO A BIRSBANE CON IOAN GRUFFUD (Di martedì 30 agosto 2022) Da martedì 30 agosto, su TOPCRIME, prende il via la III STAGIONE in prima visione in CHIARO di «HARROW», la serie che vede protagonista IOAN GRUFFUD, attore noto per aver interpretato l’ambiguo cardiochirurgo Andrew Earlham nell’acclamata serie Liar e il supereroe Mister Fantastic nella saga de I Fantastici 4. Il SERIAL, AMBIENTATO a Brisbane, in Australia, racconta le complicate giornate del brillante e non ortodosso Daniel HARROW, patologo forense fuori dagli schemi, le cui azioni sono costantemente in bilico tra il bene assoluto e un filo di illegalità. Stavolta, un giovane che afferma di essere suo figlio viene trovato senza vita… Mentre HARROW cerca di capire la verità sul presunto discendente, finisce ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 30 agosto 2022) Da martedì 30 agosto, su, prende il via la IIIin prima visione indi «», la serie che vede protagonista, attore noto per aver interpretato l’ambiguo cardiochirurgo Andrew Earlham nell’acclamata serie Liar e il supereroe Mister Fantastic nella saga de I Fantastici 4. Ila Brisbane, in Australia, racconta le complicate giornate del brillante e non ortodosso Daniel, patologo forense fuori dagli schemi, le cui azioni sono costantemente in bilico tra il bene assoluto e un filo di illegalità. Stavolta, un giovane che afferma di essere suo figlio viene trovato senza vita… Mentrecerca di capire la verità sul presunto discendente, finisce ...

