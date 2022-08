Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 4.7: avvertita anche in Puglia e in Calabria (Di martedì 30 agosto 2022) Un Terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato davanti alla costa ionica della Grecia, nelle acque dell’isola di Leucade, situata 180 chilometri a sud di Corfù. Il Terremoto, secondo quanto reso noto dall’Istituto nazionale di vulcanologia, Ingv, è avvenuto alle 6.49 (5.49 in Italia) del 30 agosto. Secondo i rilevamenti, l’epicentro è a una profondità di 17 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in Calabria. Intorno alle 3.49 di questa notte era stata registrata un’altra scossa ma, a quanto noto, non hanno provocato danni a persone o cose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Undi4.7 è stato registrato davanti alla costa ionica della, nelle acque dell’isola di Leucade, situata 180 chilometri a sud di Corfù. Il, secondo quanto reso noto dall’Istituto nazionale di vulcanologia, Ingv, è avvenuto alle 6.49 (5.49 in Italia) del 30 agosto. Secondo i rilevamenti, l’epicentro è a una profondità di 17 chilometri. Il sisma è stato avvertitoine in. Intorno alle 3.49 di questa notte era stata registrata un’altrama, a quanto noto, non hanno provocato danni a persone o cose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

