Terremoto di magnitudo 4.7 nello Ionio, scossa avvertita in Calabria e Puglia (Di martedì 30 agosto 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) nel mar Ionio , davanti alla costa ovest dell'isola greca di Leucade. Secondo i dati dell'Istituto ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 agosto 2022) Unadidi4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) nel mar, davanti alla costa ovest dell'isola greca di Leucade. Secondo i dati dell'Istituto ...

RaiNews : La magnitudo di 4.7, registrata intorno alle 5.49 del mattino (ora italiana) ad una profondità di 17 chilometri, la… - MediasetTgcom24 : Sciame sismico tra Catania ed Enna: anche terremoto di magnitudo 3.5 #terremoto #catania #enna #sicilia #INGV - repubblica : Grecia, terremoto di magnitudo 4.7 davanti alla costa di Leucade avvertito in Puglia e Calabria - ilmeteoit : #Nuovo terremoto in provincia di #Enna, in #Sicilia, a #Carcari. #Magnitudo 2.7, la seconda nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Forte terremoto in Grecia: scossa magnitudo 4.7 -