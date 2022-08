Tennis: Us Open, Tsitsipas eliminato all'esordio (Di martedì 30 agosto 2022) New York, 30 ago. - (Adnkronos) - Prima grande sorpresa nel tabellone maschile dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il greco, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, perde contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 in due ore e 43 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) New York, 30 ago. - (Adnkronos) - Prima grande sorpresa nel tabellone maschile dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il greco, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, perde contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 in due ore e 43 minuti.

