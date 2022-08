Tennis: Us Open, Sonego ko al primo turno (Di martedì 30 agosto 2022) New York, 30 ago. - (Adnkronos) - Un'altra partita, l'ennesima di questa stagione, persa sul filo di lana. Dopo aver lottato fino all'ultimo ed averci messo come al solito cuore e coraggio. Termina già al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego agli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 27enne torinese, numero 63 del mondo, cede per 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4, dopo tre ore e un quarto di lotta, all'australiano Jordan Thompson, numero 102 del ranking Atp. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) New York, 30 ago. - (Adnkronos) - Un'altra partita, l'ennesima di questa stagione, persa sul filo di lana. Dopo aver lottato fino all'ultimo ed averci messo come al solito cuore e coraggio. Termina già all'avventura di Lorenzoagli Us(27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 27enne torinese, numero 63 del mondo, cede per 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4, dopo tre ore e un quarto di lotta, all'australiano Jordan Thompson, numero 102 del ranking Atp.

