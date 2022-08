Sassuolo - Milan 0 - 0, le pagelle: Leao ci prova, Maignan paratutto (Di martedì 30 agosto 2022) Maignan 8 Una parata che vale ancora il primo posto. Primo rigore parato in Serie A con chiaro errore dagli undici metri di Domenico Berardi che si fa ipnotizzare da Mike. Sempre più decisivo… ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022)8 Una parata che vale ancora il primo posto. Primo rigore parato in Serie A con chiaro errore dagli undici metri di Domenico Berardi che si fa ipnotizzare da Mike. Sempre più decisivo… ...

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - AleCat_91 : SASSUOLO - MILAN 0-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - yassine01937035 : RT @86_longo: Un brutto Milan non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. Paga un approccio alla gara non esaltante e la poca qualità offensiva… -