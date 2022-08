Ronaldo, il tecnico dello Sporting Lisbona minaccia dimissioni (Di martedì 30 agosto 2022) Ennesimo colpo di scena nell’estate di Cristiano Ronaldo: il tecnico dello Sporting Lisbona minaccia dimissioni in caso di arrivo di CR7 Per Cristiano Ronaldo sta diventando un problema decidere quale sarà il suo prossimo step futuro. Con le panchine al Manchester United, il rifiuto al Napoli, ora si aggiunge lo Sporting Lisbona, squadra dove è cresciuto e ha esordito nel grande calcio. Il tecnico dei portoghesi, Ruben Amorim, avrebbe minacciato dimissioni in caso di arrivo di CR7. A riportare la vicenda è stato il Times. Il futuro del portoghese intanto rimane avvolto dal mistero, con un alone ormai inesorabile di declino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Ennesimo colpo di scena nell’estate di Cristiano: ilin caso di arrivo di CR7 Per Cristianosta diventando un problema decidere quale sarà il suo prossimo step futuro. Con le panchine al Manchester United, il rifiuto al Napoli, ora si aggiunge lo, squadra dove è cresciuto e ha esordito nel grande calcio. Ildei portoghesi, Ruben Amorim, avrebbetoin caso di arrivo di CR7. A riportare la vicenda è stato il Times. Il futuro del portoghese intanto rimane avvolto dal mistero, con un alone ormai inesorabile di declino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : “Faresti lo scambio #Osimhen-#Ronaldo?”. “No”. “E #Osimhen-#Ronaldo +100 mln?”. “Avrebbe senso dal punto di vista e… - sportmediaset : Ronaldo, il tecnico dello Sporting non lo vuole: pronto alle dimissioni #cristianoronaldo - inabedofsilence : Si diceva anni fa che Cristiano Ronaldo sarebbe invecchiato peggio di Messi ma lo si diceva dal punto di vista tecn… - LucianoQuaranta : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #Spalletti si espone sul possibile scambio con il #ManchesterUnited per #Osimhen: “Se arriva un’offerta simi… - Piratamorgan050 : @iovoglioharold Ronaldo in squadra vuol dire osimhen in pachino per 30 partite di serie a E per tutta la champions… -