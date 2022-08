Responsabilità per danni erariali in ambito sanitario, convegno all’Università Telematica di Napoli (Di martedì 30 agosto 2022) “Riflessioni sulla Responsabilità per danni erariali in ambito sanitario”: è il titolo del convegno che si svolgerà il 3 ottobre nella Sala Convegni dell’Università Telematica Pegaso al Centro Direzionale (isola F2 14° piano) di Napoli. Il convegno, si legge in una nota, “intende fornire attraverso l’interlocuzione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dell’avvocatura, della magistratura contabile, del mondo accadamico e del settore assicurativo una visione poliedrica per un analisi mirata, capace di sviluppare idee per migliorare i rapporti istituzionali tra i vari stakeholders, , pur nell’ambito dei rispettivi ruoli e prerogative”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) “Riflessioni sullaperin”: è il titolo delche si svolgerà il 3 ottobre nella Sala Convegni dell’UniversitàPegaso al Centro Direzionale (isola F2 14° piano) di. Il, si legge in una nota, “intende fornire attraverso l’interlocuzione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dell’avvocatura, della magistratura contabile, del mondo accadamico e del settore assicurativo una visione poliedrica per un analisi mirata, capace di sviluppare idee per migliorare i rapporti istituzionali tra i vari stakeholders, , pur nell’dei rispettivi ruoli e prerogative”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

