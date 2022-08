“Per la stupidità umana non c’è cura”, lo sfogo di Fedez dopo le accuse di Serena Mazzini (Di martedì 30 agosto 2022) Fedez regala ogni giorno ai suoi fan spaccati di vita privata. Su Instagram ma anche su TikTok i video che riguardano Chiara Ferragni e Leone e Vittoria, i due figli della coppia, sono tra i più cliccati. Nei mesi scorsi il rapper milanese si è messo a nudo anche sulle vicende che hanno riguardato da vicino la sua salute. Fedez infatti, dopo aver scoperto per caso di avere un tumore endocrino al pancreas, è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano. È stato proprio l’intervento chirurgico il tema di un duro attacco social da parte di Serena Mazzini. La donna, famosa attivista di sinistra, ha pubblicato una story in cui ha sottolineato lo status di privilegiato di Fedez in quanto, nel giro di soli 3 giorni, ha sconfitto un tumore mentre i comuni mortali devono attendere molti ... Leggi su diredonna (Di martedì 30 agosto 2022)regala ogni giorno ai suoi fan spaccati di vita privata. Su Instagram ma anche su TikTok i video che riguardano Chiara Ferragni e Leone e Vittoria, i due figli della coppia, sono tra i più cliccati. Nei mesi scorsi il rapper milanese si è messo a nudo anche sulle vicende che hanno riguardato da vicino la sua salute.infatti,aver scoperto per caso di avere un tumore endocrino al pancreas, è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano. È stato proprio l’intervento chirurgico il tema di un duro attacco social da parte di. La donna, famosa attivista di sinistra, ha pubblicato una story in cui ha sottolineato lo status di privilegiato diin quanto, nel giro di soli 3 giorni, ha sconfitto un tumore mentre i comuni mortali devono attendere molti ...

